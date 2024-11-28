Путин рассказал, чему научились российские военные в зоне СВО

Российские военнослужащие научились быстро реагировать на изменения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ, трансляция которой велась в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что российские военнослужащие способны почти мгновенно реагировать прямо на месте. Путин добавил, что в зоне боевых действий оказались множество людей с высоким уровнем образования. Российский лидер заявил, что когда получает или слушает устные доклады, удивляется, что в зоне СВО, рискуя собой, оказались люди с «очень хорошей инженерной подготовкой и прямо на месте чудеса совершают».

Президент подчеркнул, что российские войска наступают на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Он отметил, что российская армия будет занимать новые позиции постепенно.

Кроме того, Путин заявил, что в скором времени могут начаться испытания новых видов вооружений.

Ранее Путин рассказал, что сделает Россия, если Украине дадут ядерное оружие.