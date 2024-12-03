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Послов Эстонии и Литвы вызвали в МИД Грузии

МИД Грузии вызвал послов Литвы и Эстонии из-за санкций

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Sputnik/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Грузии вызвало на разговор эстонского и литовского послов, а также временную поверенную в делах Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинский МИД.

«На встрече была выражена обеспокоенность из-за того, что три страны сделали заявления о введении санкций против руководителей власти Грузии и правоохранителей. Было отмечено, что этот шаг не соответствует рамкам партнерских отношений между странами», — отметили в дипведомстве Грузии.

2 декабря глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Латвия, Литва и Эстония договорились о введении персональных санкций в отношении организаторов подавления «справедливых протестов» в Грузии. По его словам, в странах Прибалтики не ожидают «противников демократии и нарушителей прав человека».

Позднее стало известно, что в литовский «черный список» попали основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и руководители силовых ведомств.

Ранее МИД Грузии заявил о давлении на грузинских дипломатов за границей.

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