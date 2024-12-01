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МИД Грузии заявил о давлении на грузинских дипломатов за границей

МИД Грузии: на грузинских дипломатов оказывается давление за рубежом

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РИА Новости

Иностранные государства оказывают давление на грузинских дипломатов, которые работают за границей, что является неприемлемым. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Грузии.

«МИД Грузии осуждает давление, осуществляемое на дипломатическую службу Грузии, и призывы к саботажу. Неприемлемыми являются попытки вмешательства в функционирование институтов суверенного государства», — отмечается в заявлении.

В субботу депутаты Европарламента большинством голосов приняли новую резолюцию, касающуюся ситуации в Грузии. В документе содержатся призывы не признавать результаты парламентских выборов в стране, провести повторное голосование и ввести санкции против грузинских политиков.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее Медведев заявил о движении охваченной протестами Грузии по «украинскому пути».

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