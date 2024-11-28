В Британии предрекли увеличение ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке и военный эксперт Шон Белл предрек увеличение ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшее время. Своим мнением он поделился в беседе с телеканалом Sky News.

«Каждый год энергетическая инфраструктура подвергается ударам, чтобы подорвать моральный дух. Почему именно сейчас? Почти наверняка потому, что, во-первых, сейчас наступает зима, а во-вторых, там становится очень холодно», — сказал Белл.

Аналитик также напомнил слова Владимира Зеленского о том, что Украина намерена нарастить производство БПЛА до миллиона в год, и ударами по производственной инфраструктуре Россия стремится не допустить этого.

Кроме того, Белл полагает, что Россия увеличит число ударов по военным и энергетическим объектам, чтобы поставить себя в наиболее выгодное положение после инаугурации Дональда Трампа и начала потенциальных мирных переговоров.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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