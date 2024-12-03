Глава МИД Украины просит у НАТО системы ПВО, чтобы избежать блэкаута

Украина просит НАТО передать как минимум 20 систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы ВСУ могли отражать атаки ВС РФ с воздуха. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига, передает «Европейская правда».

По прибытии на встречу глав МИД стран Североатлантического альянса он сообщил, что обсудит с коллегами ситуацию в энергетическом секторе после последней ракетной атаки России и возможности усиления так называемого воздушного щита.

«Мы уже сообщили партнерам о наших срочных потребностях и благодарны им за быструю реакцию. Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – которые помогут нам избежать блэкаута. Мы понимаем, что Россия хочет лишить нас возможности производить электроэнергию. Поэтому нужна большая поддержка и большая солидарность», – сказал Сибига.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины призвал «принудить Путина к миру силой».