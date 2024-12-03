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Кандидат в президенты Румынии пообещал поддержать планы Трампа по Украине

Джеорджеску заявил о поддержке решений Трампа по урегулированию на Украине

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Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что в случае своей победы на выборах он будет следовать за решениями избранного американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета Politico.

«Все, что Трамп делает по этой теме (урегулирование украинского кризиса — «Газета.Ru»), я тоже однозначно сделаю», — отметил претендент на высший политический пост в республике.

Также из материала следует, что Джеорджеску считает будущего хозяина Белого дома «образцом для подражания». В том числе это касается политики избранного президента США в области экономического национализма.

24 ноября в Румынии состоялся первый тур выборов главы государства. По итогам голосования Джеорджеску, проводивший свою избирательную кампанию на платформе TikTok, получил 22,94% голосов и занял первое место. Его ближайшим соперником стала председатель оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, которую поддержали 19,18% граждан. Второй тур выборов в республике запланирован на 8 декабря.

Ранее журналисты обнародовали одну из первых версий плана по Украине, составленного посланником Трампа.

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