В Японии умер кот Мир, подаренный Путиным губернатору префектуры Акита

В Японии в возрасте 12 лет умер кот по имени Мир, подаренный президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Агентство отмечает, что по этому печальному поводу губернатор намерен дать внеочередную пресс-конференцию. В Японии кот был знаменит. Каждый год накануне дня кошек 22 февраля на сайте префектуры размещали видеоотчет о его жизни.

Известно, что кот породы Невская маскарадная родился 12 февраля 2012 года — ему должно было исполниться 13 лет. Причиной смерти стала болезнь, иные подробности не сообщаются.

В 2013 году кот был подарен губернатору Норихисе Сатакэ (который известен как кошатник) в качестве ответного жеста за подарок собаки породы Акита-ину. Собака, в свою очередь, была символическим подарком, сделанным Путину за оказанную Россией помощь после Великого землетрясения в восточной Японии 2011 года.

Подробнее о коте — в материале «Газеты.Ru».

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