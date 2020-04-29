Мир в изоляции: что случилось с подаренным Путиным котом

Знаменитый кот по кличке Мир, проживающий у губернатора японской префектуры Акита Норихисы Сатакэ, находится сейчас в изоляции. О том, как дела у животного, подаренного в 2012 году президентом России Владимиром Путиным, губернатор рассказал ТАСС. Узнав о том, что в США несколько котов заразились коронавирусом нового типа, Сатакэ начал переживать за своего питомца.

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«Мы были очень встревожены известиями о том, что в США отмечены случаи заражения домашних котов новым коронавирусом, — сообщил Норихиса Сатакэ агентству. —Поэтому сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных».

Этому коту породы невская маскарадная уже восемь лет — за это время он стал любимцем губернатора.

Своими впечатлениями от общения с ним глава префектуры Акита регулярно делится с российскими СМИ, следящими за судьбой кота — домашний питомец оказался в Японии после того, как президент России получил от Норихисы Сатакэ щенка породы акита-ину в благодарность за помощь при устранении последствий землетрясения и цунами в 2011-м.

«Прошло уже восемь лет, как Мир стал членом нашей семьи, — отметил губернатор. — У него отличный аппетит, он сильный и веселый, отличается спокойным характером. Мир прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме. Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку».

Аппетит пушистого сибиряка Норихиса Сатакэ отмечал и в 2018 году в беседе с российскими журналистами: он признался, что требовать завтрак Мир приходит уже в шесть утра. И, разумеется, в Японии он прекрасно обжился. «Кот здоров, стал огромным, уже восемь килограммов. Всего у меня семь кошек, остальные шесть с ним ладят хорошо. По-японски он понимает», — цитировало главу японской префектуры РИА «Новости».

Грозит ли коту коронавирусная инфекция нового типа, тем не менее, до конца не ясно.

Действительно, в США было отмечено несколько случаев, когда тесты на COVID-19, которые брали у животных, оказывались положительными. Первым стал тигр из зоопарка Нью-Йорка, у которого диагностировали респираторную инфекцию нового типа. Несмотря на то, что до конца не изучено, насколько животные подвержены именно COVID-19, лабораторные исследования уже показывают, что именно кошки (а также тигры) легче всего заражаются SARS-CoV-2, и у них проявляются клинические симптомы, сообщается на сайте Всемирной организации здоровья животных.

Учитывая, что случаи, когда у животных, контактировавших с больными COVID-19, тоже обнаруживали инфекцию, уже зафиксированы, специалисты рекомендуют принимать меры предосторожности при общении с домашними питомцами. Советы связаны с самой элементарной гигиеной — мыть руки до и после того, как гладите или берете на руки своего питомца, а также после контактов с их мисками и другими принадлежностями, не лезть к ним с поцелуями, что сложно, особенно в случае котов, не позволять себя вылизывать, что еще труднее.

Если же у человека уже диагностирован COVID-19 или есть подозрение на него, ему стоит передать обязанность ухаживать за своим питомцем — кормить, выгуливать, вычесывать, гладить и так далее — другому человеку. Тем же, у кого нет иных членов семьи, кроме домашнего животного, нужно как можно чаще мыть руки и заниматься своим питомцем только в маске.