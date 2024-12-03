Байден поручил определить необходимость выделить Украине дополнительные средства

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену определить необходимость предоставления Украине дополнительно $63 млн в качестве помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы Белого дома.

Как отмечает агентство, документ не содержит конкретных видов поддержки, на которые планируется потратить указанную сумму.

3 декабря советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден рассчитывает до инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа нарастить поставки вооружений Украине и ввести новые санкции против России. По его словам, действующий президент поручил своей команде максимально использовать все имеющиеся финансовые средства для обеспечения украинской обороны. Пентагону был дан указ в кратчайшие сроки доставить технику на украинскую территорию.

До этого также стало известно, что администрация президента США выделила Украине пакет военной помощи на $725 млн, который включает в себя, в частности, поставку противопехотных мин.

Ранее в Германии заявили о критической для США ситуации в зоне СВО.