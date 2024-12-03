Администрация Байдена объявила о выделении военной помощи Киеву на $725 млн

Администрация президента США Джо Байдена выделила Украине пакет военной помощи на $725 млн, который включает в себя, в частности, поставку противопехотных мин. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Этот пакет, оценочная стоимость которого составляет $725 млн, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей», — говорится в сообщении.

В пакет военной помощи Киеву включили боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), ракеты «Стингер», артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, беспилотные летательные аппараты, нестойкие наземные мины, ракеты с трубчатым пуском, оптическим слежением и проводным наведением (TOW), противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4.

Кроме того, ВСУ получат от США стрелковое оружие и боеприпасы, подрывное оборудование, средства для защиты критически важной инфраструктуры, а также запасные части и вспомогательное оборудование.

28 ноября агентство Bloomberg писало, что украинская сторона сменила советское вооружение на американскую современную технику и стала более зависимой от поставок. По данным издания, европейские страны не смогут восполнить недостаток оружия ВСУ в случае отказа избранного президента США Дональда Трампа предоставлять Киеву военную помощь.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что поставки оружия Украине США и Европой привели к ситуации, которую можно описать как глобальная война. Риск начала ядерной войны — это не шутка, подчеркнул он.

Ранее в Германии заявили о критической для США ситуации в зоне СВО.