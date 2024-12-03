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В Белом доме заявили, что Байден до ухода продолжит наращивать помощь Украине

Салливан: Байден намерен увеличить помощь Украине до инаугурации Трампа

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден рассчитывает до инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа нарастить поставки вооружений Украине и ввести новые санкции против России. Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, действующий президент поручил своей команде максимально использовать все имеющиеся финансовые средства для обеспечения обороны Украины. Пентагону дан указ в кратчайшие сроки доставить технику на украинскую территорию.

Салливан отметил, что до середины января Соединенные Штаты дополнительно вручат украинским вооруженным силам «сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критически важные средства».

Советник Байдена напомнил, что Вашингтон уже ввел серьезные санкции против российского финансового сектора. За ними последуют новые санкции.

Салливан пояснил, что Байден стремится поставить Украину в максимально выгодное положение, реализация этой стратегии будет продолжена.

Ранее Пентагон объявил о выделении новой военной помощи Украине на $725 млн.

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