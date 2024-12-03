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Две страны выступили против членства Украины в НАТО из-за страха перед Россией

WSJ: Германия и США против членства Украины в НАТО из-за страха за отношения с РФ

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Thomas Peter/Reuters

Соединенные Штаты и Германия выступили против членства Украины в НАТО из-за страха перед возможной эскалацией в отношениях с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, Украина настаивает на получении рекомендаций от глав МИД стран Североатлантического альянса по членству Киева. Однако официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что потенциальное членство Киева в НАТО может обострить отношения Запада и России, говорится в тексте.

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 3 декабря, опубликовало на своем сайте информацию о том, что украинские власти отказываются рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО.

Также 3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров.

Ранее в Британии предрекли Украине «очень болезненную» сделку с Россией.

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