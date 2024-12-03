В Европе обсуждают возможность развертывания контингента на Украине

Европейские политики начали обсуждать возможность развертывания контингента на Украине для обеспечения прекращения огня между российскими и украинскими войсками. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на дипломатов Евросоюза, передает РИА Новости.

«Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня», — говорится в сообщении.

По словам одного из дипломатов, в данный момент во многих странах ЕС размышляют о том, как можно способствовать гарантиям безопасности для Украины.

Необходимо разработать идею, которую можно будет передать США, добавил он.

В ноябре французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. 1 декабря стало известно, что пятеро французских депутатов обратились к министру обороны Себастьяну Лекорню с призывом отправить на Украине военных инструкторов.

По мнению евродепутата от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральда Вилимски, размещение европейского миротворческого контингента сделает невозможным процесс мирного урегулирования конфликта.

Ранее в Кремле отреагировали на идею НАТО разместить миротворческие войска на Украине.