Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе обсуждают возможность развертывания контингента на Украине

AFP: ЕС обсуждает развертывание сил на Украине для обеспечения прекращения огня

close
Суспильне

Европейские политики начали обсуждать возможность развертывания контингента на Украине для обеспечения прекращения огня между российскими и украинскими войсками. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на дипломатов Евросоюза, передает РИА Новости.

«Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня», — говорится в сообщении.

По словам одного из дипломатов, в данный момент во многих странах ЕС размышляют о том, как можно способствовать гарантиям безопасности для Украины.

Необходимо разработать идею, которую можно будет передать США, добавил он.

В ноябре французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. 1 декабря стало известно, что пятеро французских депутатов обратились к министру обороны Себастьяну Лекорню с призывом отправить на Украине военных инструкторов.

По мнению евродепутата от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральда Вилимски, размещение европейского миротворческого контингента сделает невозможным процесс мирного урегулирования конфликта.

Ранее в Кремле отреагировали на идею НАТО разместить миротворческие войска на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами