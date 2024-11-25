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Во Франции заявили о возобновлении обсуждений отправки войск Запада на Украину

Le Monde: страны Запада возобновили обсуждения отправки своих войск на Украину

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade/AP

Страны Запада возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

«Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность», — сказал источник.

По информации издания, обсуждения носят засекреченный характер. Журналисты отметили, что вопрос отправки войск стран Запада был поднят на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США после вступления избранного американского президента Дональда Трампа в должность.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на конференции в Париже поднимался вопрос возможности отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину. Однако, по его словам, участники обсуждений не пришли к общему консенсусу.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что целый ряд западных стран трезво оценивает последствия и потенциальную опасность возможного направления войск на Украину. Представитель Кремля отметил, что на Западе абсолютно разное мнение на эту тему.

Ранее бывший полковник СБУ призвал ВСУ к срочному отступлению.

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