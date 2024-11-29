Размещение европейского миротворческого контингента на территории Украины сделает невозможным процесс мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил евродепутат от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски, передает ТАСС.

«Совместное развертывание европейских солдат еще больше обострит ситуацию с безопасностью в Европе… (Такой шаг – прим. ред.) окончательно уничтожит шансы на дипломатическое решение (конфликта – прим. ред.)», - подчеркнул он.

Вилимски в этой связи призвал ЕС не допустить военного вмешательства в украинский конфликт.

29 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщало, что страны Запада в целях восстановления боеспособности Украины намерены развернуть в стране миротворческий контингент, его численность составит около 100 тысяч военных, такое развитие событий означает оккупацию Украины.

По данным СВР, украинские территории Запад планирует распределить между отдельными европейскими странами. Так, украинское побережье Черного моря, предполагается, будет отдано в распоряжение Румынии, запад страны достанется Польше, центр и восток Украины перейдет к Германии, а север с регионом Киева получит Британия.

Ранее в Кремле отреагировали на идею НАТО разместить миротворческие войска на Украине.