В Кремле отреагировали на идею НАТО разместить миротворческие войска на Украине

Размещение миротворцев на Украине возможно только с согласия сторон конфликта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Службы внешней разведки (СВР) о том, что Запад хочет устроить оккупацию Украины под видом миротворческих сил Североатлантического альянса (НАТО).

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного или иного конфликта. Во-вторых, у нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решить проблему первопричин этого конфликта. И здесь все гораздо глубже. Это первопричины, а еще это, собственно, те кризисы, которые изложил президент, выступая в июле перед руководящим составом МИД», — сказал Песков.

Как отметили в СВР, в НАТО все более склоняются к идее замораживания украинского конфликта для восстановления боеспособности ВСУ с целью возможного реванша, а также планируется развертывание в стране «миротворческого контингента» численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. «Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования — ответ однозначен», — отмечается в сообщении.

Ранее в СВР сообщили, что Запад хочет подготовить на Украине не менее миллиона солдат.