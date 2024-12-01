Французские депутаты попросили министра обороны отправить военных инструкторов на Украину

Пятеро французских депутатов от разных политических партий написали совместное обращение министру обороны страны Себастьяну Лекорню с призывом отправить военных инструкторов на территорию Украины. Об этом написал депутат Фредерик Пети, представляющий партию Les Démocrates, на странице в соцсети Х.

Он отметил, что к петиции также присоединились парламентарии Лоран Мазори, Анна Пик, Констанс Ле Грип и Ксавье Розен. Депутаты просят министра обороны Лекорню отправить военных инструкторов на Украину.

«Жесткость боевых действий и растущее давление России на Донбассе заставляют нас считать, что обучение, которое сейчас проводят военные во Франции и Польше, должно быть продолжено на украинской земле», — говорится в обращении.

Политики считают, что Франция может играть ведущую роль в коалиции наряду с армиями Великобритании, Польши, стран Балтии и Скандинавии. Депутаты добавили, что в то время, когда РФ «призывает тысячи северокорейских военнослужащих сражаться против украинской армии, нашим ответом должно быть увеличение прямой поддержки Украины».

До этого французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. Это происходит на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США. По ее данным, обсуждения носят засекреченный характер.

Ранее в Европе пообещали помочь Украине «пережить зиму».