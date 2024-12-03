Глава партии Зеленского призвала готовить законы для проведения выборов на Украине

Украинское законодательство должно быть готово к проведению на Украине выборов после отмены военного положения. Об этом заявила председатель правящей партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк, ее цитирует украинская «Судебно-юридическая газета».

Она отметила, что «послевоенные выборы должны иметь абсолютное доверие к их легитимности».

«Вызовы по их проведению требуют широкой общественной дискуссии», — сказала Шуляк.

29 ноября бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за прекращение огня для проведения выборов президента страны и верховного главнокомандующего.

До этого британский журнал The Economist написал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным издания, офис Зеленского отрицает, что готовится к предстоящей избирательной кампании, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что она состоится».

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

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