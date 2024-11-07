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Бут предсказал судьбу Зеленского

Бут: Зеленского ждет тривиальная судьба, есть предпосылки к его ликвидации

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Evgeniy Maloletka/AP

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает тривиальная судьба — его уничтожат покровители. Об этом сообщил российский бизнесмен и член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут в беседе с kp.ru.

По его мнению, предпосылки к ликвидации Зеленского уже имеются.

«Они (такие люди. — «Газета.Ru») — расходный материал», — подчеркнул Бут.

Бизнесмен обратил внимание на то, что для Зеленского, учитывая победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, сложилась нелегкая ситуация. Он напомнил, что Украина «очень сильно пыталась помешать Трампу избраться в 2016 году».

«Наверное, просроченный Зеленский (срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. — «Газета.Ru») попытался поздравить первым», — предположил Бут и добавил, что Трамп «люто ненавидит» нынешнего руководителя Украины.

Накануне Зеленский поздравил республиканца Трампа с победой на выборах, отметив, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США. По словам Зеленского, Украина продолжает рассчитывать на дальнейшую двухпартийную поддержку Киева со стороны США. Кроме того, украинский лидер добавил, что договорился с Трампом поддерживать тесный диалог, а также развивать сотрудничество.

Ранее Зеленскому предсказали возмездие со стороны украинцев.

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