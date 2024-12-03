Стало известно, как глава МИД Украины намерен «продвигать» членство в НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига 3-4 декабря посетит Брюссель для «продвижения» членства страны в НАТО. Об этом говорится в заявлении украинского министерства, размещенном в Telegram-канале ведомства.

«Среди тематических приоритетов визита-усиление военной помощи, в частности возможностей ПВО, энергетической устойчивости Украины, продвижение нашего государства к членству в НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в штаб-квартире альянса глава украинского внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч с партнерами из Европы, США и НАТО, а также примет участие в заседании Совета Украина-НАТО.

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 3 декабря, опубликовало на своем сайте информацию о том, что украинские власти отказываются рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО.

Также 3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров.

Ранее в Кремле отреагировали на заявление МИД Украины по вступлению в НАТО.