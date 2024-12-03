Катар не может подтвердить проведение встречи в астанинском формате по Сирии в Дохе

Представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что страна не может подтвердить организацию встречи в астанинском формате по Сирии в Дохе, однако готова к взаимодействию. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Катар всегда надеется на любые усилия, которые могли бы поспособствовать миру, разрешению конфликта и деэскалации в регионе. Также он добавил, что их двери остаются открытыми для любого возможного взаимодействия, но в настоящий момент нет никаких подтверждений по поводу планов провести встречу с участием России, Турции и Ирана в Дохе.

До этого иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что высокопоставленные представители России, Ирана, Турции и Катара могут встретиться 7–8 декабря на полях Дохийского форума для обсуждения ситуации в Сирии. По данным иранского агентства Fars, которое ссылается на Аракчи, встреча может пройти на уровне глав внешнеполитических ведомств.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее политолог оценил вероятность захвата террористами власти в Сирии.