Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Катар не может подтвердить проведение встречи в астанинском формате по Сирии в Дохе

МИД Катара не подтвердил проведение встречи в астанинском формате по Сирии

close
Shutterstock

Представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что страна не может подтвердить организацию встречи в астанинском формате по Сирии в Дохе, однако готова к взаимодействию. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Катар всегда надеется на любые усилия, которые могли бы поспособствовать миру, разрешению конфликта и деэскалации в регионе. Также он добавил, что их двери остаются открытыми для любого возможного взаимодействия, но в настоящий момент нет никаких подтверждений по поводу планов провести встречу с участием России, Турции и Ирана в Дохе.

До этого иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что высокопоставленные представители России, Ирана, Турции и Катара могут встретиться 7–8 декабря на полях Дохийского форума для обсуждения ситуации в Сирии. По данным иранского агентства Fars, которое ссылается на Аракчи, встреча может пройти на уровне глав внешнеполитических ведомств.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее политолог оценил вероятность захвата террористами власти в Сирии.

Все новости на тему:
Операция в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами