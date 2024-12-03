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В МИДе РФ объяснили отказ Украины забирать 630 военнопленных

Захарова: Украина не забирает 630 пленных, чтобы не платить им пособия

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украинские власти отказываются обменять и вернуть домой 630 военнопленных, так как они им не нужны, убеждена официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В том числе таким образом Киев избегает необходимости выплачивать им пособия, заявила она в беседе с 360.ru.

«Они им не нужны. Их надо кормить, поить и платить пособия», — объяснила Захарова.

Напомним, накануне омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 украинских военнослужащих, которых, по ее словам, Киев не желает включать в список для обмена. Захарова позднее отмечала, что Украина саботирует процесс обмена пленными и делает все, чтобы уйти от реальной работы с результатами и использовать ситуацию как медийный инструмент для продвижения своих интересов.

Ранее группа из 22 украинских военных сдалась в плен ВС РФ в Курской области.

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