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Группа из 22 украинских военных сдалась в плен ВС РФ в Курской области

ТАСС: группа из 22 военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

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РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают сдаваться в плен российским военным в Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Фиксируем массовую сдачу в плен, группа из 22 человек сдалась», — сказал собеседник агентства.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. Российская армия постепенно, метр за метром, возвращает захваченные территории, вытесняя противника.

Для ликвидации противника используется, в том числе, авиация. 28 ноября российский экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Намеченная цель была уничтожена.

До этого российский вертолет нанес удар по опорному пункту украинской армии в Курской области. Кадры опубликовало Минобороны России.

Ранее в ВСУ засомневались в возможности удержаться в Курской области.

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