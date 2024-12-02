Москалькова опубликовала список сотен пленных, которых отказывается забирать Украина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале опубликовала список украинских военнослужащих, которых, по ее словам, Киев не желает включать в список для обмена.

«Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких», — написала она.

Она напомнила, что ранее сообщала о том, что Украине не соглашается забирать украинских военных, которые более года содержатся в РФ.



«Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», — добавила омбсудсмен.

В опубликованном списке 630 человек.

22 ноября Москалькова заявила, что в Россию вернулись 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник. Их переместили в Сумы украинские военнослужащие после вторжения в Курскую область в августе текущего года. По словам омбудсмена, возвращение этих россиян произошло в результате переговорного процесса между РФ и Украиной.

Ранее Москалькова рассказала о реабилитации вернувшихся с Украины жителей Курской области.