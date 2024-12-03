Грузия помнит, к чему привел Майдан на Украине при президенте Викторе Януковиче. Об этом заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал новости о том, что грузинский спецназ разгоняет людей, протестующих против решения правительства приостановить начало переговоров по вступлению республики в Европейский союз до 2028 года.

Риттер задался вопросом, что было бы сегодня с Украиной, если бы Янукович поступил с протестующими на Майдане по примеру грузинских властей, вместо того чтобы позволить им укрепиться.

По мнению аналитика, правящая партия Грузии «Грузинская мечта» хорошо усвоила уроки новейшей истории Украины.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее в Кремле заявили, что события в Грузии имеют все признаки попытки провести оранжевую революцию.