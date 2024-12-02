В Кремле прокомментировали обстановку в Грузии

События в Грузии имеют все признаки попытки провести оранжевую революцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Он подчеркнул, что все, что сейчас происходит в Грузии, является внутренними делами страны, Россия в них никогда не вмешивалась и не вмешивается.

«Налицо попытка раскачать ситуацию. Мы видели это в ряде стран. Все признаки осуществления оранжевой революции», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации, по возвращению страны в спокойное состояние.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о мужестве властей Грузии.