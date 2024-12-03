Американист объяснил, почему Трампу нужен мир на Украине

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал опубликованный план посланника избранного американского лидера Дональда Трампа Кита Келлога по урегулированию конфликта на Украине.

По мнению политолога, несмотря на то, что документ составлен не в духе Трампа, ему необходим мир на Украине, поскольку продолжение конфликта будет препятствием для тех реформ, которые он собирается внедрить в США.

«Это ему как кость в горле. Украина — это то, чем его будут заставлять не проводить свои реформы. Это огромная гиря на ноге его реформ. Поэтому он хотел бы ее максимально красиво сбросить», — сказал Дробницкий.

Однако, по словам американиста, нельзя говорить о реализации мирных планов Трампа, пока он не победит во внутреннем гражданском конфликте. Группы влияния в США, которые поддерживают Украину, никуда не делись, заключил эксперт.

Накануне OSW Report опубликовал одну из первых версий плана Келлога по Украине, содержащего пять пунктов.

Первый — прекращение изоляции России и налаживание контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Второй — оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров.

Третий пункт предполагает некоторые уступки России, а именно: отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет, сохранение за Москвой занятых территорий. Кроме того, предусмотрена постепенная отмена санкций и нормализация отношений со Штатами, если будет заключен мир, «приемлемый для Украины».

В четвертом пункте рассматривается вопрос о поддержке Киева. Предлагается дать Украине двусторонние гарантии безопасности и продолжать оказывать ей военную поддержку. Кроме того, стране разрешат официально не признавать контроль России над территориями, но запретят решать вопрос силовым путем.

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