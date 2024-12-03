В Кремле оценили предоставление США нового пакета военной помощи Украине

Предоставляемая США военная помощь Украине не может изменить ход событий, она может повлиять лишь на динамику на фронтах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новый пакет военной помощи Киеву.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать украинскому конфликту замедлиться. Эта администрация сделала все возможное, чтобы дальше «подливать масло в огонь», добавил Песков.

«Вместе с тем, эти и все другие партии помощи не могут изменить ход событий, они могут повлиять на динамику, которая на фронтах», — сказал представитель Кремля.

Накануне агентство Associated Press сообщало, что США готовятся направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, в том числе противопехотные мины.

Агентство подчеркнуло, что президент США Джо Байден перед своим уходом из Белого дома решил оказать Киеву максимальную поддержку.

Ранее на Украине заявили, что стране понадобится более €100 млрд в качестве военной помощи.