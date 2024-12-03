На Украине заявили, что стране понадобится более €100 млрд в качестве военной помощи

В следующем году Украине потребуется военная помощь от союзников на сумму около $126 млрд, чтобы противостоять на поле боя России, увеличившей военные расходы. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинского чиновника.

«Один из украинских чиновников заявил, что только в следующем году Киеву понадобится около 120 млрд евро, что эквивалентно 126 млрд долларов, в качестве военной помощи, чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России», — говорится в статье.

Накануне агентство Associated Press сообщало, что США готовятся направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, в том числе противопехотные мины.

Агентство подчеркнуло, что президент США Джо Байден перед своим уходом из Белого дома решил оказать Киеву максимальную поддержку.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта пообещал Украине новый транш в размере €4,2 млрд.

Ранее сообщалось, что программа восстановления жилья на Украине может затянуться на 1575 лет.