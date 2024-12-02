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США направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $725 млн

AP: США направят Украине оружие на сумму $725 млн, включая противопехотные мины

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Efrem Lukatsky/AP

США готовятся направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, в том числе противопехотные мины. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным AP, в пакет военной помощи также войдут системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Агентство отмечает, что президент США Джо Байден напоследок решил оказать Украине максимальную поддержку за оставшиеся у него два месяца в Белом доме.

В конце ноября Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого в администрации Байдена пообещали сделать все возможное, чтобы Украина получила средства, необходимые для ведения конфликта с Россией в 2025 году.

Ранее Кулеба назвал два сценария для ЕС в случае отказе США от поддержки Украины.

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