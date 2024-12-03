Эксперт предупредил о последствиях реализации плана посланника Трампа по Украине

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал опубликованный план посланника избранного американского лидера Дональда Трампа Кита Келлога по урегулированию конфликта на Украине. По мнению эксперта, на Западе задумались о временном перемирии, чтобы затем вновь натравить Киев на РФ.

Он обратил внимание, что даже украинский президент Владимир Зеленский заговорил о территориальных уступках России. Киеву объяснили, что его армии необходима «реабилитация» перед новым столкновением с Вооруженными силами РФ, полагает журналист.

«Очень надеюсь на то, что ответственные круги в Москве это понимают и не допустят развития событий», — сказал Латышев.

Накануне OSW Report опубликовал одну из первых версий плана Келлога по Украине, содержащего пять пунктов.

Первый — прекращение изоляции России и налаживание контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Второй — оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров.

Третий пункт предполагает некоторые уступки России, а именно: отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет, сохранение за Москвой занятых территорий. Кроме того, предусмотрена постепенная отмена санкций и нормализация отношений со Штатами, если будет заключен мир, «приемлемый для Украины».

В четвертом пункте рассматривается вопрос о поддержке Киева. Предлагается дать Украине двусторонние гарантии безопасности и продолжать оказывать ей военную поддержку. Кроме того, стране разрешат официально не признавать контроль России над территориями, но запретят решать вопрос силовым путем.

Ранее в России назвали неприемлемыми условия посланника Трампа по Украине.