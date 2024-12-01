Адвокаты сына Байдена видят для него угрозу из-за победы Трампа

Адвокаты сына действующего президента США Джо Байдена Хантера считают, что победа Дональда Трампа представляет угрозу для их подзащитного. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на доклад юристов.

Команда юристов Хантера Байдена начинает активную публичную защиту сына президента по делам о неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия всего за несколько недель до того, как судьи готовятся вынести ему приговор. У его отца остается все меньше времени на помилование, если он решит это сделать, несмотря на то, что ранее это исключалось, говорится в статье.

Адвокаты накануне опубликовали документ под названием «Политические преследования Хантера Байдена», в котором критикуют основу расследований в отношении своего клиента, утверждая, что его преследовали за преступления, которые не были бы предъявлены обычному гражданину.

«Хантер Байден, вероятно, столкнется с новыми несправедливыми угрозами, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность. С учетом того, что исход выборов уже определен, угроза Хантеру реальна», — считают они.

По их мнению, сын действующего президента находится в списке врагов Трампа, и перспектива того, что республиканец обратит свою месть на прокуроров, если они не займут более жесткую позицию в отношении Хантера, «несомненно, оказывает на них значительное давление, заставляя их не ослаблять давление на Хантера».

9 ноября портал Axios писал, что победивший на президентских выборах политик после возвращения в Белый дом может помиловать сына Байдена.

Ранее в США заявили об ожидании «волны мести» из-за возвращения Трампа в Белый дом.