Послание немецкого канцлера Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину из Киева отражает его сложное положение внутри Германии, под ним «зашаталось кресло канцлера». Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

«Послание Шольца продиктовано его сложным положением внутри Германии, так как под ним зашаталось кресло канцлера», — подчеркнул он.

До этого ирландский журналист Чай Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) отреагировал на послание Шольца президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что Шольцу вместо поддержки Украины лучше поддержать немецкий народ.

В свою очередь журналистка Диана Панченко заявляла, что Шольц обманывает окружающих, заявляя о поддержке народа Украины, на самом деле он поддерживает лично украинского лидера Владимира Зеленского.

Шольц, находясь в Киеве, пообещал в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что ФРГ продолжит поддерживать Киев.

Ранее политолог объяснил, что символизирует чемодан приехавшего в Киев Шольца.