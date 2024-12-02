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Политолог объяснил, что символизирует чемодан приехавшего в Киев Шольца

Политолог Рар: чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Большой чемодан, с которым канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев, может указывать на намерение ФРГ оказывать дальнейшую помощь Украине. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Александр Рар.

«Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с [президентом Украины] Владимиром Зеленским», — отметил Рар.

Он также допустил, что в рамках нынешней предвыборной кампании в Германии Шольц, с помощью чемодана, пытается продемонстрировать своим избирателям, что он «деловой рубаха-парень».

2 декабря Шольц прибыл в Киев. Он заявил, что планирует обсудить военные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) на €650 млн. Он подчеркнул, что своим визитом выражает солидарность Германии с Украиной и напомнил, что Берлин является основным европейским партнером страны.

Также сообщалось, что канцлер ФРГ в ходе своего визита в Киев намерен выяснить у Зеленского, на что тот готов пойти ради достижения мира на Украине.

Ранее Шольц заявил о «большом вопросе», который поставит перед ФРГ приход Трампа.

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