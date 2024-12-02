Захарова назвала Зеленского «дешевкой»

Президент Украины Владимир Зеленский является «дешевкой», которая слишком дорого обошлась народу Украины. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оскорбления Зеленского в адрес России на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

На мероприятии Зеленского спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта, на что тот ответил: «Желательно на три буквы». После этого в зале раздался смех, а Шольц заулыбался.

По словам Захаровой, Шольц не догадывается, что Зеленский имел в виду «ФРГ».

«Зеленскому осталось только начаться испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. <...> Дешевка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого», — сказала официальный представитель МИД РФ.

2 декабря Шольц прибыл в Киев. Он заявил, что планирует обсудить военные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) на €650 млн. Шольц подчеркнул, что своим визитом выражает солидарность Германии с Украиной и напомнил, что Берлин является основным европейским партнером страны.

Ранее стало известно, что символизирует чемодан приехавшего в Киев Шольца.