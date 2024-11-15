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Орбан призвал пересмотреть санкции Евросоюза в отношении России

Орбан призвал ЕС пересмотреть санкции против России из-за цен на энергоносители

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Leah Millis/Reuters

Европейскому союзу нужно пересмотреть санкции против РФ, так как они поддерживают высокие цены на энергоносители, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает Reuters.

Лидеры ЕС подписали декларацию о конкурентоспособности на своем неформальном саммите на прошлой неделе.

12 ноября британское интернет-издание The Independent заявляло, что Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Издание отмечало, что взгляды Трампа совпадают с Будапештом по ряду проблем, в том числе в вопросах мира, поэтому появились новые возможности для сотрудничества.

До этого военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, а также бывший советник командующего войсками США Марк Вояджер заявил, что Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за счет уступок Киева путем угроз сокращения «важнейшей помощи».

Ранее президент Финляндии оценил позицию Трампа по конфликту на Украине.

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