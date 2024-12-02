Лавров назвал условие, при котором РФ рассмотрит инициативы по Украине

Россия не против рассмотреть инициативы по разрешению украинского конфликта при условии, что их создатели искренне хотят установления мира, заявил в беседе с главой МИД Венгрии Петером Сийярто министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Сейчас немало инициатив, которые выдвигаются разными странами на разных континентах, которые, как мы видим, продиктованы искренним желанием установить мир. <...> Мы готовы их все рассматривать», — заявил руководитель российского МИД.

27 сентября советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о готовности группы «Друзья мира» организовать саммит с Россией и Украиной. Целью платформы станет урегулирование конфликта, а ее участниками будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Позже Лавров отметил, что Россия призывает страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость решения коренных причин конфликта. Он подчеркнул, что РФ ценит усилия ряда стран, направленные на продвижение инициатив по Украине, подчеркивая их конструктивный подход.

Ранее Лавров пообещал «заслуженную кару» для «нагнетающих страсти» по Украине.