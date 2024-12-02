Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал условие, при котором РФ рассмотрит инициативы по Украине

Лавров: РФ рассмотрит инициативы по Украине, продиктованные желанием мира

close
МИД РФ/РИА Новости

Россия не против рассмотреть инициативы по разрешению украинского конфликта при условии, что их создатели искренне хотят установления мира, заявил в беседе с главой МИД Венгрии Петером Сийярто министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Сейчас немало инициатив, которые выдвигаются разными странами на разных континентах, которые, как мы видим, продиктованы искренним желанием установить мир. <...> Мы готовы их все рассматривать»,  — заявил руководитель российского МИД.

27 сентября советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о готовности группы «Друзья мира» организовать саммит с Россией и Украиной. Целью платформы станет урегулирование конфликта, а ее участниками будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Позже Лавров отметил, что Россия призывает страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость решения коренных причин конфликта. Он подчеркнул, что РФ ценит усилия ряда стран, направленные на продвижение инициатив по Украине, подчеркивая их конструктивный подход.

Ранее Лавров пообещал «заслуженную кару» для «нагнетающих страсти» по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами