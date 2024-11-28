На Западе оценили возможность Европы заменить Киеву поставки оружия из США

Европейские страны не смогут восполнить недостаток оружия ВСУ в случае отказа избранного президента США Дональда Трампа предоставлять Киеву военную помощь. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Европейским союзникам, которые и так с трудом удовлетворяют свои собственные потребности в перевооружении, все равно придется заполнить пробел, вызванный любым сворачиванием военной помощи Вашингтона», — говорится в статье.

По данным издания, украинская сторона сменила советское вооружение на американскую современную технику и стала более зависимой от поставок. Агентство подчеркивает, что «наихудшим сценарием» для Европы стала победа Трампа на выборах, из-за чего она будет вынуждена не только отвечать за собственную безопасность, но и оказывать поддержку украинской стороне без поддержки США.

Европейские представители понимают, что никакие действия не позволят им восполнить те же объемы поставок военной техники для Киева, что и американская сторона.

Ранее стало известно, что Европарламент намерен создать новый формат поставок оружия Киеву.