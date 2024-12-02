Совбез ООН проведет срочное заседание по ситуации в Сирии

Совет безопасности Организации Объединенных Наций по запросу Дамаска 3 декабря проведет срочное заседание в связи с атакой террористов в Сирии. Об этом сообщил первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Заседание намечено американским председательством на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 3 декабря», — написал он.

По словам дипломата, запрос Сирии поддержали Россия, Китай и африканские страны–члены Совбеза.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее в Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии.