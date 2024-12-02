В ООН прокомментировали слова Каллас о неограниченной поддержке Украины со стороны ЕС

ООН не поощряет эскалацию конфликта на Украине и выступает за его скорейшее завершение в интересах гражданских лиц. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

Таким образом Дюжаррик прокомментировал заявление недавно вступившей в должность главы евродипломатии Кайи Каллас о необходимости сохранения «неограниченной поддержки Украины со стороны Европы» с дальнейшим размещением европейских войск на территории страны.

По словам Дюжаррика, ООН выступает за прекращение конфликта и не поощряет его дальнейшую эскалацию с той или иной стороны.

«Мы хотим, чтобы конфликт был прекращен ради гражданских лиц на Украине, ради гражданских лиц в России, и мы хотим, чтобы конфликт был прекращен в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи по международному праву и территориальной целостности», — сказал он.

1 декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. По мнению Каллас, Вашингтону выгоднее поддерживать Киев, так как победа Москвы усилит Пекин, Тегеран и Пхеньян, «которые уже действуют вместе».

О том, кто такая Кая Каллас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии не смогли объяснить слова главы евродипломатии об Украине.