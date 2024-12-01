Новая глава евродипломатии допустила отправку военных ЕС на Украину

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину, передает ANSA.

«До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — заявила дипломат.

Она отметила, что ЕС мог бы «сыграть свою роль», если бы между сторонами конфликта на Украине было достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом подчеркнула, что «выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной».

По мнению Каллас, Вашингтону выгоднее поддерживать Киев, так как победа Москвы усилит Пекин, Тегеран и Пхеньян, «которые уже действуют вместе». Дипломат заметила, что уже «наводит мосты» с новой американской администрацией. Она также призвала задаться вопросом, не стоит ли обсуждать возможность перемирия, так как РФ не отказывается от своих целей, а Украине сейчас трудно. Однако Каллас призвала не переоценивать Россию, экономика которой якобы вступила в трудную фазу и столкнулась с санкциями, дефицитом товаров, инфляцией и нехваткой кадров.

В первый день работы на новом посту Каллас прибыла с визитом в Киев вместе с главой Европейского совета Антониу Коштой. По его словам, они «подтверждают неизменную поддержку народа Украины».

Ранее суд уличил Каллас во лжи.