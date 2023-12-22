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Экономика Туркменистана пострадала из-за падения уровня Каспийского моря

Arab News: обмеление Каспия плохо сказывается на экономике Туркменистана

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Ольга Головко/РИА Новости

Изменения уровня Каспийского моря затронули самое сердце испытывающей трудности экономики Туркменистана, пишет издание Arab News. До сих не ясны причины обмеления этого крупного водоема, но ученые говорят, что это связано с естественными процессами, усугубленными изменением климата.

По прогнозам одного исследования 2021 года, к 2100 году уровень воды в Каспийском море может упасть еще на 8–30 метров. Каспийское море — внутренний водоем, окружено Кавказским регионом на западе и Центральной Азией на востоке. Туркменистан, бывшая советская республика, является одной из пяти стран, имеющих выход к Каспийскому морю вместе с Азербайджаном, Казахстаном, Ираном и Россией. Ее экономика сильно страдает из-за изменения уровня моря.

К югу от Туркменбаши, в приморском городе Хазар, спутниковые снимки показывают, что вода отступила примерно на 800 метров. Отступающие воды угрожают морской инфраструктуре Туркменбаши, крупного среднеазиатского порта, имеющего решающее значение для торговли между Европой и Азией. На противоположном берегу Каспия находится Баку, столица богатого нефтью Азербайджана.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов забил тревогу в своем недавнем выступлении. «В настоящее время уровень моря близок к минимальным значениям за все время наблюдений», — заявил он в августе.

Соседний Казахстан, крупнейшая страна Центральной Азии, разделяет некоторые опасения Туркменистана.

Туркменский ученый Назар Мурадов объясняет изменение уровня моря «тектоническими движениями и сейсмическими явлениями, которые изменяют морское дно».
Он сказал, что уровень моря ранее падал в 1930-х и 1980-х годах, а затем снова поднялся. Но в этом последнем явлении также необходимо учитывать изменение климата, добавил он.

Казахстан также зависит от моря в своей нефтегазовой промышленности. Падение уровня воды в сочетании с повышением температуры также ударило по морской фауне Каспийского моря, включая живущих там тюленей.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что взял сокращение популяции тюленей под свой «личный контроль». Он также сообщил, что Казахстан создаст научно-исследовательский институт по изучению Каспия.

Ранее в России предложили создать Каспийский совет.

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