Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему будущему шефу Пентагона запретили охранять Байдена

WSJ: будущему шефу Пентагона Хегсету не дали охранять Байдена из-за татуировки

close
Evan Vucci/AP

Выдвиженец избранного президента США Дональда Трампа на пост министра обороны и главы Пентагона Пит Хегсет не смог попасть в январе 2021 года на инаугурацию президента Джо Байдена из-за наличия татуировок. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«За несколько дней до инаугурации Джо Байдена в 2021 году старший сержант Национальной гвардии ДеРико Гейтер получил, по его словам, тревожное электронное письмо о тогдашнем майоре Пите Хегсете, который собирался помочь обеспечить безопасность на мероприятии», — говорится в публикации.

По данным газеты, письмо отправил его бывший коллега, в нем была фотография Хегсета без рубашки с татуировкой на бицепсе с надписью «Deus Vult».

Кроме того, на фотографии также была видна большая татуировка Хегсета в виде иерусалимского креста. Сам Гейтер признался WSJ, что его беспокойство вызвал не крест, а надпись «Deus Vult», поскольку этот девиз «подпадает под категорию «инсайдерская угроза» в соответствии с воинским уставом.

«Deus vult» с латинского переводится как:  «Этого хочет Бог», иначе «Воля Божья». Это клич христиан во время провозглашения первого крестового похода римским папой Урбаном II на Клермонском соборе в 1095 году. Также выражение являлось боевым кличем одного из предводителей похода Готфрида Бульонского и его крестоносцев.

Кроме того этот клич перерос в интернет-мем, завоевав популярность среди сторонников Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года в США. Фраза стала своего рода кодовым словом, хештегом, распространенным в социальных сетях и граффити.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами