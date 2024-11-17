Стало известно, почему будущему шефу Пентагона запретили охранять Байдена

Выдвиженец избранного президента США Дональда Трампа на пост министра обороны и главы Пентагона Пит Хегсет не смог попасть в январе 2021 года на инаугурацию президента Джо Байдена из-за наличия татуировок. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«За несколько дней до инаугурации Джо Байдена в 2021 году старший сержант Национальной гвардии ДеРико Гейтер получил, по его словам, тревожное электронное письмо о тогдашнем майоре Пите Хегсете, который собирался помочь обеспечить безопасность на мероприятии», — говорится в публикации.

По данным газеты, письмо отправил его бывший коллега, в нем была фотография Хегсета без рубашки с татуировкой на бицепсе с надписью «Deus Vult».

Кроме того, на фотографии также была видна большая татуировка Хегсета в виде иерусалимского креста. Сам Гейтер признался WSJ, что его беспокойство вызвал не крест, а надпись «Deus Vult», поскольку этот девиз «подпадает под категорию «инсайдерская угроза» в соответствии с воинским уставом.

«Deus vult» с латинского переводится как: «Этого хочет Бог», иначе «Воля Божья». Это клич христиан во время провозглашения первого крестового похода римским папой Урбаном II на Клермонском соборе в 1095 году. Также выражение являлось боевым кличем одного из предводителей похода Готфрида Бульонского и его крестоносцев.

Кроме того этот клич перерос в интернет-мем, завоевав популярность среди сторонников Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года в США. Фраза стала своего рода кодовым словом, хештегом, распространенным в социальных сетях и граффити.

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