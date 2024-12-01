В Румынии кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску ответил в эфире телеканала Realitatea на обвинения в связях с Россией.

Джеорджеску подчеркнул, что для него важна не политика, а культура.

«Говоря о России, я имею в виду Достоевского, Чайковского и Толстого. Это те же связи, что и с Гете в Германии, Данте в Италии и Шекспиром в Англии», — заявил политик.

Он увидел в обвинениях в связи с Москвой желание его дискредитировать и подчеркнул, что в приоритете для него всегда защита интересов народа Румынии.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, через восемь дней в Румынии пройдет второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство.

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Румынии пощечиной для ЕС.