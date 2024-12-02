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Партия Марин Ле Пен подтвердила поддержку вотума недоверия правительству Франции

Партия «Национальное объединение» поддержит отставку правительства Франции

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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Французская партия «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен, подтвердила свою поддержку вотума недоверия действующему правительству страны. Об этом говорится в сообщении партии в соцсети Х.

«Мы поддержим вотум недоверия», — отмечено в публикации. Это означает, что кабмину Мишеля Барнье придется уйти в отставку.

Причиной такого шага «Национальное объединение» назвало решение правительства об утверждении бюджета социального обеспечения с задействованием статьи 49.3 Конституции Франции — она позволяет принимать некоторые законы в обход парламента.

Голосование по вопросу отставки правительства намечено на среду, 4 декабря. Помимо партии Марин Ле Пен свою поддержку вотуму недоверия уже выразили «Непокорившаяся Франция» и социалисты. В сумме они наберут необходимое число голосов для принятия этого решения (минимум 289 из 577).

Правительству Барнье уже выдвигали вотум недоверия. В октябре соответствующую инициативу продвигали депутаты из левого блока, однако тогда Ле Пен и правые парламентарии ее не поддержали, из-за чего вотум не набрал нужного числа голосов.

Ранее лидер левой оппозиции Жан-Люк Меланшон потребовал отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

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