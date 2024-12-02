Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии эскалацию в республике

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с послом Сирии Башаром Джаафари опасную эскалацию ситуации в республике в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Российская сторона выразила солидарность с властями Сирии и заявила о решительной поддержке их усилий по стабилизации обстановки в стране.

В понедельник президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом обострившуюся ситуацию в Сирии. Лидеры также поддержали действия руководства Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее в США объяснили, почему Сирия потеряла контроль над Алеппо.