Боррель посетовал на недостаточную помощь Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу, несмотря на поддержку Украины, все-таки не удалось обеспечить ее достаточными ресурсами в противостоянии с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы продолжили нашу финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Сейчас мы выделили 122 млрд евро на эти цели, включая 45 млрд евро на военную поддержку», — сообщил он.

Также Боррель напомнил, что Запад разрешил использовать Украине доходы от замороженных российских активов.

«Но, несмотря на все это, нам не удалось предоставить Украине достаточно ресурсов для защиты», — добавил он.

Боррель также отметил, что зима может стать очень суровой для украинцев.

Европарламент (ЕП) ранее одобрил всех 26 комиссаров новой Еврокомиссии на следующие пять лет. 17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Ранее дипломаты предрекли России новый крестовый поход ЕС.