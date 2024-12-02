Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава евродипломатии объяснила необходимость поддержки Украины

Глава дипломатии ЕС Каллас сочла поддержку Киева вложением в безопасность Европы

close
Johanna Geron/Reuters

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что поддержка Украины со стороны Евросоюза не является благотворительной помощью, а представляет инвестицию в безопасность континента, поскольку Владимир Путин якобы «не собирается останавливаться». Ее слова приводит украинское издание «Общественное».

Каллас призвала смотреть на все сквозь призму безопасности, отметив необходимость увеличения расходов на оборону, поскольку, по ее словам, президент России Владимир Путин «не показывает никаких признаков того, что он оставил свои цели».

Она также отметила, что в интересах Соединенных Штатов поддерживать Украину.

«Если Америку волнует Китай, то она должна в первую очередь волноваться из-за России. Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая свое влияние», — сказала глава дипломатии ЕС.

Накануне Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Она отметила, что ЕС мог бы «сыграть свою роль», если бы между сторонами конфликта на Украине было достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом подчеркнула, что «выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной».

Ранее в США рассказали о «гамбите» Путина перед возвращением Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами