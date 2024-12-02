Глава евродипломатии объяснила необходимость поддержки Украины

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что поддержка Украины со стороны Евросоюза не является благотворительной помощью, а представляет инвестицию в безопасность континента, поскольку Владимир Путин якобы «не собирается останавливаться». Ее слова приводит украинское издание «Общественное».

Каллас призвала смотреть на все сквозь призму безопасности, отметив необходимость увеличения расходов на оборону, поскольку, по ее словам, президент России Владимир Путин «не показывает никаких признаков того, что он оставил свои цели».

Она также отметила, что в интересах Соединенных Штатов поддерживать Украину.

«Если Америку волнует Китай, то она должна в первую очередь волноваться из-за России. Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая свое влияние», — сказала глава дипломатии ЕС.

Накануне Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Она отметила, что ЕС мог бы «сыграть свою роль», если бы между сторонами конфликта на Украине было достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом подчеркнула, что «выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной».

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