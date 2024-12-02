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Президент Грузии призвала школы присоединиться к акции протеста

Президент Грузии Зурабишвили призвала школы присоединиться к акции протеста

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Julien de Rosa/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в социальной сети X призвала школы примкнуть к акциям протеста против действующего правительства страны.

«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — заявила она.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Грузинский президент Саломе Зурабишвили примкнула к протестам, а во время брифинга обратилась к жителям города Батуми, в котором находится здание Конституционного суда (КС), и призвала их оказать давление на инстанцию. Она добавила, что КС до сих пор не назначил дату заседания для рассмотрения иска, в котором она потребовала суд признать сфальсифицированными итоги недавних выборов в парламент республики.

Ранее премьер Грузии заявил, что президенту придется покинуть свой дворец.

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Протесты в Грузии — 2024
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