Президент Грузии призвала жителей Батуми надавить на Конституционный суд

Грузинский президент Саломе Зурабишвили во время брифинга обратилась к жителям города Батуми, в котором находится здание Конституционного суда (КС), и призвала их оказать давление на инстанцию.

«Мы не только остаемся в конституционных рамках, но первое, что начнется в Батуми этим вечером, это давление на Конституционный суд», — сказала политик.

Она добавила, что КС до сих пор не назначил дату заседания для рассмотрения иска, в котором она потребовала суд признать сфальсифицированными итоги недавних выборов в парламент республики.

Во время брифинга она еще раз подчеркнула, что действия митингующих соответствуют конституции, и призвала защитить демонстрантов от провокаций. Одной из них она назвала сообщения о приезде на митинг грузинских наемников с Украины.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее премьер заявил, что президенту Грузии придется покинуть свой дворец.